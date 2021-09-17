Известный певец и советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей женился

Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей в январе прочитал никах, а сегодня официально зарегистрировал отношения с Инзилей Фатхутдиновой, такой вывод можно сделать из публикаций молодоженов в социальных сетях.
И если никах Элвина Грея и его избранница читали в Казани, официальный гражданский брак певец башкирской и татарской эстрады заключили в уфе, о чем свидетельствует геометки в постах.
Сейчас подписчики активно поздравляют артиста и его новоиспеченную супругу с радостным событием.