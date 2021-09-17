Известный певец и советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей женился

Известный певец и советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей женился
Известный певец и советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей женился
Вчера, 15:02КультураИрина ДеревянчукФото: соцсети Радика Юльякшина
Свадебная фотография появилась на странице артиста и его возлюбленной в социальной сети.

Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей в январе прочитал никах, а сегодня официально зарегистрировал отношения с Инзилей Фатхутдиновой, такой вывод можно сделать из публикаций молодоженов в социальных сетях.

И если никах Элвина Грея и его избранница читали в Казани, официальный гражданский брак певец башкирской и татарской эстрады заключили в уфе, о чем свидетельствует геометки в постах.

Сейчас подписчики активно поздравляют артиста и его новоиспеченную супругу с радостным событием.

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