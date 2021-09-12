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«Сначала самые убитые»: глава Башкирии рассказал о программе «Башкирские дворики»

12 сентября 2021, 09:48
Фото: Mkset.ru
Накануне, 11 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров разместил в соцсетях свои пояснения по поводу реализации программы «Башкирские дворики».

Напомним, по планам правительства региона, через два с небольшим года в Башкирии должны быть отремонтированы в рамках вышеупомянутой программы две тысячи дворов. На сегодняшний день завершены работы в 780 дворах в разных населенных пунктах республики.

Радий Хабиров уточнил, что ремонт обязательно должен проводиться с учетом мнения местных жителей.

–Мы хотим, чтобы эта программа пришла сначала в самые убитые дворы, – особо выделил он приоритет.

Попутно глава региона поведал, что в Стерлитамаке к 2021 году планируется реализовать проект «Соляная пристань».

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