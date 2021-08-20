В Уфе в офисах подрядчика «Башкирских двориков» провели обыски

Mkset обратился за комментарием в МВД республики, но подтвердить информацию об обысках в министерстве не смогли, поскольку такими данными не обладают. Корреспонденту порекомендовали обратиться в другие правоохранительные органы. В Следственном комитете по республике также дело компании не числится.