В Уфе в офисах подрядчика «Башкирских двориков» провели обыски

Как сообщает «Коммерсант-Уфа», в компании проверили документацию по исполнению договора о ремонте дороги в Челябинской области. Кроме того, обыски прошли в офисах субподрядчиков организации. Уголовное дело по этому поводу не возбуждено.
Mkset обратился за комментарием в МВД республики, но подтвердить информацию об обысках в министерстве не смогли, поскольку такими данными не обладают. Корреспонденту порекомендовали обратиться в другие правоохранительные органы. В Следственном комитете по республике также дело компании не числится.
— Мы никакие комментарии не даём, ничего не подтверждаем, — заявили в Федеральной службе безопасности.
Сотрудница «Дортрансстроя», работающая в приёмной, сообщила Mkset, что не видела, чтобы в офисе проводились обыски, но пообещала уточнить информацию.
«Дортрансстрой» является крупнейшим подрядчиком по строительству дорог в Башкирии. Компания также реализует программу «Башкирские дворики». В этом году организация заключила с республикой госконтракты на ремонт дорог и благоустройство дворовых территорий на общую сумму 794 млн рублей.