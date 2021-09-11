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В Уфе иномарка врезалась в грузовик — один человек погиб, двое госпитализированы

11 сентября 2021, 13:25
Фото: ГИБДД по РБ
Авария произошла утром 11 сентября.

11 сентября в столице Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным ГИБДД по РБ, водитель Hyundai Accent, двигаясь по ул. Большая Гражданская в сторону ул. 50-летия Октября, врезался во встречный грузовик «МАЗ».

В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. Пассажиры — мужчина 23 лет и 18-летняя девушка, с тяжелыми травмами госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и другие службы. Начато разбирательство.

Отметим, что за минувшие сутки ГИБДД по РБ провела рейд на дорогах республики и выявила 62 нетрезвых водителя, а также зафиксировала около 2,5 тыс. нарушений ПДД.

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