В Башкирии «семерка» врезалась в грузовик: пенсионер-водитель и его дочь погибли

В Башкирии «семерка» врезалась в грузовик: пенсионер-водитель и его дочь погибли
В Башкирии «семерка» врезалась в грузовик: пенсионер-водитель и его дочь погибли
Вчера, 13:44ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
ДТП произошло вечером 13 августа в Буздякском районе Башкирии на 1361 км автодороги М-5 «Урал».

По предварительным данным, 81-летний уфимец за рулем ВАЗ-2107 врезался в попутный грузовик «Howo», которым управлял 55-летний местный житель.

В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия. Пассажирку — его 46-летнюю дочь госпитализировали, но она скончалась в больнице, не приходя в сознание. Начато разбирательство.

По данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 14 ДТП, в которых четверо погибли и 18 человек получили травмы. Также задержаны 90 водителей в состоянии опьянения.

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