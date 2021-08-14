В Башкирии «семерка» врезалась в грузовик: пенсионер-водитель и его дочь погибли

По предварительным данным, 81-летний уфимец за рулем ВАЗ-2107 врезался в попутный грузовик «Howo», которым управлял 55-летний местный житель.
В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия. Пассажирку — его 46-летнюю дочь госпитализировали, но она скончалась в больнице, не приходя в сознание. Начато разбирательство.
По данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 14 ДТП, в которых четверо погибли и 18 человек получили травмы. Также задержаны 90 водителей в состоянии опьянения.