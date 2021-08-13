В Башкирии построят завод по выпуску мебели за 420 миллионов рублей

Напомним, недавно Владимир Путин посетил Башкирию для запуска завода "Цемикс". Предприятие открыли в Абзелиловском районе, здесь будут производить сухие строительные смеси. Также президент пообщался работниками завода, которые смогли задать ему вопросы. В проект вложили 5,7 млрд рублей. На производстве будут работать 220 заводчан.