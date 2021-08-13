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В Башкирии построят завод по выпуску мебели за 420 миллионов рублей

13 августа 2021, 07:39
Фото: Сайт главы РБ
Инвестиционный проект получил статус приоритетного.

В Туймазинском районе планируют открыть новый завод по изготовлению кроватей, ортопедических матрасов и стульев. Инвестиционный проект принадлежит компании «Корона», его одобрили вчера, 12 августа, на «Инвестчасе», который провёл глава Башкирии Радий Хабиров, сообщает пресс-служба главы республики.

Директор компании Рамиль Мамлеев заявил, что на строительство цеха и складских помещений планируют потратить 420 млн рублей. В Туймазах в прошлом году уже приобрели землю под цех и начали стройку. На новом производстве создадут 150 рабочих мест.

Для поддержки проекта его признали приоритетным, благодаря чему компании предоставят налоговые преференции. Также правительство республики поможет получить инвесторам льготный заем Фонда развития промышленности России.

Радий Хабиров также поручил муниципалитету рассмотреть возможность подключения нового завода к сетям водоканала и электроснабжения.

Напомним, недавно Владимир Путин посетил Башкирию для запуска завода "Цемикс". Предприятие открыли в Абзелиловском районе, здесь будут производить сухие строительные смеси. Также президент пообщался работниками завода, которые смогли задать ему вопросы. В проект вложили 5,7 млрд рублей. На производстве будут работать 220 заводчан.

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#Новости#Александра Константинова#Экономика
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