В Башкирии появится завод по переработке пластика

В Башкирии построят комплекс по переработке пластиковых отходов. В проект вложат 470 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики.

В республике зарегистрирован новый резидент ТОСЭР «Благовещенск» — ООО «БиоФлекс». Компания реализует инвестиционный проект по созданию комплекса по переработке вторичной ПЭТ-бутылки и производству флекса (кусочков пластмассы мелкой фракции, продукта измельчения пластика при переработке). Завод будут строить в течение 2021-2028 годов. По словам главы министерства Рустама Муратова, предприятие поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды. — Инвестиционный проект позволит сформировать современное высокотехнологичное производство флекса и обеспечить в республике и прилегающих регионах максимальный сбор ПЭТ-тары, — отметил он. На производстве будут ежегодно перерабатывать до 13 тысяч тонн вторичной ПЭТ-бутылки. Кроме того предприятие создаст свыше 60 рабочих мест, подчеркнула замминистра Екатерина Кликунова.

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