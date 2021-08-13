В Башкирии дети войны получат единовременную выплату

Жителям Башкирии, подпадающим под категорию «дети войны», выплатят единовременные пособия по тысяче рублей. Выплату можно получить в период с августа по сентябрь 2021 года. Выплаты утвердил глава республики Радий Хабиров указом, сообщает РБК Уфа.
Пособия назначаются людям, которые родились с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и живут на постоянной основе в Башкирии. Перечисление выплат организует Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики.
Напомним, закон «О детях войны в РБ» был принят в марте этого года. Эти жители республики могут вне очереди получить медицинскую помощь, путевку в организацию стационарного социального обслуживания и новую единовременную выплату. Социальная поддержка предусмотрена на основании удостоверения, которые выдали гражданам весной.