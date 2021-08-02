Как получить единовременную выплату школьникам в 2021 году

Банки устанавливают доплаты к выплатам на школьников

Но и это еще не все. В дополнение к этой, так называемой путинской, единовременной выплате школьникам банки решили приплюсовать свои бонусы. Так, Сбер своим клиентам выплатит дополнительные две тысячи рублей. Правда, для этого есть одно условие: родителям школьников нужно не только быть владельцами карты Сбербанка, но и оформить подписку на «СберПрайм» - она дает право на потребление развлекательного контента (музыка, кино, видео и многое другое). Таким образом, получая приятный бонус в виде медиаконтента, родители могут претендовать дополнительно на две тысячи на каждого ребенка – итого 12 тысяч.