Как получить единовременную выплату школьникам в 2021 году

А вот инициатива о расширенной системе выплат прозвучала еще раньше – 21 апреля в ходе ежегодного Послания президента Федеральному собранию. Тогда глава государства поручил разработать меры, при которых ребенок может претендовать на пособие, даже если он пошел в школу не в семь лет, а в шесть.
Напомним, ранее текст документа гласил, что на выплату могут рассчитывать только школьники, которые идут в первый класс с семи лет. Но по инициативе президента в нормативный акт были внесены соответствующие коррективы.
Также отметим, что подоплекой для данной выплаты в 10 000 стали отголоски тотального карантина, который был объявлен в начале 2020 года, в самом начале пандемии коронавируса. В связи с этим Путин еще раз подчеркнул, что российские семьи еще не полностью восстановили свой бюджет после тяжелого периода и для того, чтобы собрать ребенка в первый класс, им, конечно, требуется материальная поддержка.
Выплата на школьников к 1 сентября 2021 года будет осуществлена единожды – деньги придут в августе, чтобы родители могли купить ребенку все необходимое на школьной ярмарке.
Кому положены выплаты? В целом всех российских семей – важно иметь российское гражданство и родителям, и детям в тех семьях, в которых есть учащиеся от 6 до 23 лет. Детально это выглядит так:
Но и это еще не все. В дополнение к этой, так называемой путинской, единовременной выплате школьникам банки решили приплюсовать свои бонусы. Так, Сбер своим клиентам выплатит дополнительные две тысячи рублей. Правда, для этого есть одно условие: родителям школьников нужно не только быть владельцами карты Сбербанка, но и оформить подписку на «СберПрайм» - она дает право на потребление развлекательного контента (музыка, кино, видео и многое другое). Таким образом, получая приятный бонус в виде медиаконтента, родители могут претендовать дополнительно на две тысячи на каждого ребенка – итого 12 тысяч.
Еще один банк, который щедро готов делиться со своими клиентами, – это «Альфа-банк». Правда, он добавляет к основной государственной выплате только тысячу рублей. Для этого родители должны открыть на свое имя карту «Альфа-банка», а потом указать ее реквизиты, оформляя на портале госуслуг заявление на выплату.
Также в списке банков, которые готовы доплатить своим клиентам, указавшим их реквизиты в заявлении, значатся «Почта-банк», ВТБ. Эти финансовые учреждения также плюсуют тысячу к основной сумме.
Заявление на разовую выплату школьникам начали принимать уже с 15 июля. Крайний срок подачи – 31 октября. Портал госуслуг – это один из способов оформить заявку. Для этого нужно завести на портале личный кабинет, который можно привязать к своей электронной почте или номеру мобильного телефона. Это может сделать как один из родителей или опекунов, так и сам совершеннолетний получатель средств. Здесь стоит помнить о том, что субсидию получит тот, от чьего имени поступило заявление.
Также надо отметить, что работа по новым выплатам школьникам уже началась с того момента, как президент озвучил эту инициативу. Поэтому в начале июля многим родителям школьников, которые зарегистрированы в системе гособеспечения, уже поступили заполненные заявления о получении услуги. В этом случае при подтверждении заявки автоматически будут направлены в Пенсионный фонд России, и субсидии начнут начисляться.
Для того, чтобы получить выплату на школьника, не нужно собирать большой пакет документов. Изначально меры разрабатывались так, чтобы максимально избежать бюрократических проволочек. Также предусмотрено все для онлайн-подачи заявлений, чтобы в условиях все еще действующих коронавирусных ограничений можно было сделать все без риска для здоровья.
Итак, главный документ для получения пособия – это заявление. В нем необходимо указать всех школьников, которые претендуют, согласно документу, на получение выплаты. Указывая имена получателей, надо обязательно прописать номера детских СНИЛС, а также данные свидетельств о рождении (номера и даты). Кроме того, надо указать данные банковского счета, на который впоследствии и поступит единоразовая выплата от государства в 10 000 рублей.
Еще раз хочется отметить, что для получения субсидии обязательно нужно иметь российское гражданство. Лицам, которые имеют только вид на жительство или временную регистрацию, пособие выплачено не будет.
Те, кто хочет подать заявку на детские выплаты исключительно в онлайн-формате, должны действовать через портал “Госуслуги”. Нужно завести персональный кабинет на портале и через него подать заявления – все необходимые опции уже имеются. Нужно лишь внимательно следовать подсказкам.
Также можно подавать заявки лично – через свои отделения Пенсионного фонда РФ, который непосредственно и занимается начислением выплат из средств федерального бюджета.
Как только ваше заявление поступит на портал или в Пенсионный фонд, начнется процедура его регистрации и обработки. На это, как говорят эксперты, уходит до 5 рабочих дней. Также еще на 5 дней заявление может задержаться на этапе обработки из-за всевозможных проверок. Вот почему родителям нужно быть очень внимательными при заполнении бланка заявки. Ошибка в одной букве или цифре может спровоцировать немалые задержки.
Если все проверки прошли успешно, то в срок до трех дней деньги поступят на счет, указанный в заявлении. На сайтах госорганов сообщается, что для всех тех, кто отправил заявки в июле, выплаты начнутся 16 августа или на пару дней позже.
Те, кто не успел подать документы на субсидии в июле, могут рассчитывать на двухнедельный период рассмотрения заявки и начисления средств. Главное – помните, что подать заявление следует строго до 1 ноября. Тем родителям, кто не успеет этого сделать, поблажек никаких не будет – они останутся без единоразовой выплаты.
В ходе апрельского Послания президента Федеральному собранию главой государства был озвучен ряд инициатив, касающихся мер материальной поддержки семей с детьми.
Помимо единовременной субсидии школьникам, рассчитанной на август, Путин также распорядился обеспечить получение пособий беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Для этого будущей маме нужно встать на учет на ранних сроках беременности и подать заявление по месту регистрации. В среднем по стране сумма субсидии составляет 6350 рублей.
Кроме того, пособия стали получать так называемые неполные семьи, то есть семьи, в которых детей (в возрасте от 8 до 16 лет включительно) воспитывает кто-то один из родителей. При этом если в семье несколько детей, то выплаты на других несовершеннолетних сохраняются. В среднем новое пособие для таких неполных семей составит 5650 рублей ежемесячно.
Еще одна инициатива президента коснулась мам, которые воспитывают детей до 7 лет. Отныне они получают больничный по уходу за ребенком в размере 100% от заработной платы. Соответствующие указы президента уже вступили в силу.
Под получение единоразовой субсидии в 10 тысяч, как мы уже указали выше, подпадает две категории детей.
Первая: от 6 до 18 лет. При этом дата рождения ребенка должна находиться в промежутке с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.
Вторая: от 18 до 23 лет. В этом случае ребенок должен родиться в период с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года и на момент подачи заявления учиться в школе или интернате. В эту категорию входят школьники и студенты, которые имеют ограниченные возможности здоровья.
Оформление матпомощи начнется только после подачи заявления. Это можно сделать лично, придя в Пенсионный фонд, или в режиме онлайн – на портале госуслуг.
Заявление можно подать либо самому родителю, либо опекуну школьника. Это может сделать и представитель родителя, но в этом случае он обязательно должен иметь доверенность на то, чтобы действовать от имени ребенка. Также заявление может подать сам учащийся, если он уже достиг совершеннолетнего возраста.
Данный факт, как отметил президент в ходе Послания Федеральному собранию, отныне не играет роли. Неважно, пойдет ли шестилетний ребенок в школу в новом учебном году, - он все равно имеет право на матпомощь к школе.
Как отмечают эксперты, на субсидию подростку влияет его возраст – ему должно быть до 18 лет. А тот факт, что он учится в колледже, училище или не учится вовсе, не играет никакой роли. Пособие несовершеннолетнему все равно будет назначено.
В данном случае есть оговорка. Если 18-летний гражданин имеет степень инвалидности или испытывает ограничения по здоровью, то он имеет право на выплату в 10 000. Во всех иных случаях таким детям выплаты уже не назначаются.
Как оформить выплату, если семья многодетная? Совсем необязательно заполнять заявление на каждого ребенка подходящего возраста. Просто в одной заявке укажите всех кандидатов на пособие – количество граф это позволяет.
Доход семьи не учитывается в распределении единовременных выплат на школьников. Даже дети из обеспеченных семей получат обещанную президентом матпомощь.
Целевое назначение выплат на детей – это расходы непосредственно на школьника, то есть сюда входит покупка формы, канцтоваров, учебников, школьных атрибутов и аксессуаров. Но если родители считают, что ребенку нужны какие-то более насущные вещи, к примеру лекарства или одежда, то они вправе поступить по своему усмотрению. В любом случае отчетности после выплаты на школьников никто у получателей не требует, онлайн-кассы не фиксируют расходы.
Нет, как уже было сказано выше, выплата в 10 000 школьникам является единоразовой и будет выплачена в преддверии Дня знаний, к 1 сентября. Если у вас в семье много детей, подпадающих под условия единовременной выплаты, к примеру пятеро, то они получат разово 50 тысяч рублей.