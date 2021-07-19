В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие за прохождение вакцинации

В письме депутат отметил, что в настоящий момент в стране нет единого федерального стимулирующего решения, хотя власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан. Поэтому стоит оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.