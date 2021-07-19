В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие за прохождение вакцинации

В Госдуме предложили выплачивать пособие пожилым гражданам за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Олега Котякова.
В письме депутат отметил, что в настоящий момент в стране нет единого федерального стимулирующего решения, хотя власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан. Поэтому стоит оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.
Напомним, в мае в Совфеде поддержали идею выплаты пенсионерам пособий для покупки средств индивидуальной защиты от коронавируса.
В России продолжается вакцинация от коронавируса, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».