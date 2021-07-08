В Башкирии за неделю было принято более двадцати тысяч заявлений на новые пособия

В Башкирии за неделю было принято более двадцати тысяч заявлений на новые пособия
В Башкирии за неделю было принято более двадцати тысяч заявлений на новые пособия
8 июля, 10:36ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Данные по количеству обратившихся беременных и родителей-одиночек озвучил управляющий Отделением ПФР по республике Фоат Хантимеров.

Более 20 тысяч человек обратилось с заявлениями в Пенсионный фонд республики за 8 дней. Такие данные озвучил управляющий Отделением ПФР по Республике Башкортостан Фоат Хантимеров

Напомним, что заявления на выплаты пособий беременным вставшим на учет на ранних сроках беременности, а также родителям-одиночкам начали принимать с 1 июля.

Размер пособий для будущих мам составит 5320,50 руб.

Для родителей-одиночек воспитывающих детей от 8 до 16 лет, если их доход не превышает прожиточный минимум составит 5038,50 руб.

Накануне, президент страны Владимир Путин поручил решить вопрос по пособиям на детей до семи лет до 1 августа 2021 года.

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