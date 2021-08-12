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Башкирия потратит более 1,3 миллиона рублей на ковровые дорожки для Дома республики

12 августа 2021, 14:50
Фото: 1MediaInvest
Средства выделят из бюджета республики.

ГКУ «Хозяйственное управление» ищет поставщика ковровых дорожек для Дома республики в Уфе. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 1,375 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Подрядчик должен поставить не простые ковры, к товару предъявлен ряд требований. Так, необходимы три типа ковровые дорожки: две красные, причём один из шерсти и капрона, второй синтетический, и одна зеленая из шерсти и капрона. Также на бордюрах должен быть изображён определенный рисунок. Ширина ковров должна составлять 1,5 метра.

Аукцион запланирован на 23 августа.

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#Новости#Александра Константинова#Экономика
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