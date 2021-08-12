Башкирия потратит более 1,3 миллиона рублей на ковровые дорожки для Дома республики

Подрядчик должен поставить не простые ковры, к товару предъявлен ряд требований. Так, необходимы три типа ковровые дорожки: две красные, причём один из шерсти и капрона, второй синтетический, и одна зеленая из шерсти и капрона. Также на бордюрах должен быть изображён определенный рисунок. Ширина ковров должна составлять 1,5 метра.