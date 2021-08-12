Работы по строительству детского онкоцентра в Уфе обойдутся в 1,5 миллиарда рублей

Работы по строительству детского онкоцентра в Уфе обойдутся в 1,5 миллиарда рублей
Работы по строительству детского онкоцентра в Уфе обойдутся в 1,5 миллиарда рублей
Вчера, 18:07ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Такова максимальная цена размещенного на госзакупках контракта на строительные, монтажные и пусконаладочные работы.

Тендер на сайте госзакупок находится в статусе подачи заявок, а разместил его Госкомитет Башкирии по конкурентной политике. Заказчику предстоит выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по проекту «Строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»», в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Техническое задание для подрядчика также представлено на сайте госзакупок. Начальная, она же максимальная цена контракта составляет без малого полтора миллиарда рублей.

Заметим, что на позапрошлом оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров негодовал из-за того, что строительство детского онкоцентра в Уфе затягивается. Глава региона обозначил необходимость наращивать темпы и заявил, что в его практике это первый случай «что мы так долго строим». Также он потребовал держать вопрос на контроле.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров тогда заявил, что подрядчик, с которым и будет заключен контракт, будет определен в кратчайшие сроки. Бюджет какого уровня профинансирует строительство на сайте госзакупок не сказано, однако на той же Оперативке в Правительстве министр здравоохранения региона Максим Забелин заявил, что изменение сроков окончания работ как и перераспределение финансов содержатся в Республиканской адресной инвестиционной программе.

Начало строительства детского онкоцентра откладывается с конца 2020 года, среди причин и судебные споры участников аукциона.

Аукцион на сайте госзакупок был размещен 30 июля 2020 года, сейчас он находится на стадии подачи заявок, срок окончания подачи заявок 31 августа 2021 года.

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