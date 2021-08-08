Гранты главы Башкирии раздали проектам по сохранению истории и пропаганде ЗОЖ

Из этого топ-списка стоит отметить ряд проектов. Так, 3,15 млн руб. получит «Клуб веселых и находчивых г. Уфы» на проведение первой лиги международного союза КВН 2021, 1,4 млн руб. — на фестиваль КВН среди интегрированных команд РБ «ПАРА — КиВиН» 2021. У проекта Союза кинематографистов РБ один из самых низких рейтингов в списке (66,05), тем не менее он получит 5,1 млн руб. на молодежную кинолабораторию. У проекта «Хоспис на дому» фонда «Иман-Башкортостан», на который направят 3,4 млн руб., самый низкий рейтинг в списке (64,63). На проект АНО «Матери РБ» по профилактике абортов выделят 3,4 млн руб.: в анонсе первым делом заявляются консультации об угрозе здоровью при прерывании беременности, но в целом организаторы планируют, что по итогу просветительской работы подрастающее поколение научится планировать семью и избегать нежелательной беременности, что впоследствии снизит число абортов.