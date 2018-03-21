В Башкирии учредили гранты Главы РБ для аспирантов и молодых кандидатов

Главное отличие от других подобных программ в том, что предлагается открытый конкурс для аспирантов очной формы обучения и кандидатов наук, возраст которых не превышает 35 лет. Планируется учредить 30 грантов по 1 млн каждый год. Половина из них предназначается для аспирантов, половина – для молодых кандидатов наук. Конкурс будет проводиться по направлениям развития научной и инновационной деятельности, обозначенным в концепции Башкирской технологической инициативы.