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Порядок выплаты компенсаций пострадавшим от чрезвычайных ситуаций изменят

7 августа 2021, 17:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Проработать изменения председатель Правительства Михаил Мишустин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву.

Предоставлять финансовую помощь гражданам, потерявшим имущество в результате чрезвычайных ситуаций, будут вне зависимости от наличия постоянного проживания в утраченном жилом помещении. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин также поставил задачу проработать до октября текущего года вопрос индексации размера указанных выплат с учетом уровня инфляции. Также МЧС проработает предложения, исключающие дифференциацию поддержки граждан в случае полной и неполной утраты имущества первой необходимости.

Главе Минфина до сентября поручено проработать вопрос индексации размера компенсаций гражданам на проведение ремонта пострадавших жилых помещений с учетом накопленной инфляции. Кроме того, ведомство рассмотрит возможность индексации выплат гражданам на приобретение или строительство жилья взамен утраченного.

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