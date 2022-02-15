Социальные выплаты матерям-одиночкам в 2022 году

- за первенца и второго ребенка от 3 до 7 лет предусмотрена материальная поддержка в размере 50% от ПМ на детей. Но в прошлом году были изменены условия: теперь если даже получаемая сумма не обеспечивает ПМ для каждого члена семьи, то размер дотации может быть увеличен на 75 или даже 100% от ПМ, установленного в республике; данная льгота назначается на год, и необходимо продление;