mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, где уфимцы чаще расплачиваются с помощью QR-кодов

6 августа 2021, 06:49
Фото: mts.ru
Чаще всего с помощью QR-кодов уфимцы рассчитываются в магазинах одежды.

На их долю приходится 27,3% всех транзакций. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Республике Башкортостан.

Специалисты проанализировали данные о платежах по QR-коду через Систему быстрых платежей, совершаемых при помощи приложения МТС Банка и через МТС Кассы. Исследование также показало, что 7,7% таких транзакций приходится на страховые компании, 6,1% — на АЗС, 4,6% — на общественный транспорт, 4,5% — на фастфуд.

В целом количество транзакций с помощью QR-платежей в России ежемесячно увеличивается в два раза. 95% из них проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средняя сумма платежа зависит от категории торгово-розничной точки и не отличается от суммы при оплате через эквайринг.

Розничные торговые точки пользуются Системой быстрых платежей при помощи МТС Касс. Комиссия по таким операциям сейчас составляет 0%, а услуга оплаты покупок по QR-коду бесплатная для пользователей и поддерживается всеми моделями оборудования.

В апреле 2021 МТС Банк года запустил в мобильном приложении для физлиц сервис оплаты по QR-коду. Пользователи могут сканировать графический код, размещенный на экране кассы или чеке через банковское приложение, сверить данные в открывшейся форме и совершить платеж.

Материалы по теме
МТС запустила виртуальный гид специально для гостей БашкирииМТС приглашает студентов и выпускников вузов Башкирии в новую программу стажировокМТС привезет в Уфу концерты Comedy Club Production
#Новости#МТС#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48