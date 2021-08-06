Стало известно, где уфимцы чаще расплачиваются с помощью QR-кодов

В целом количество транзакций с помощью QR-платежей в России ежемесячно увеличивается в два раза. 95% из них проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средняя сумма платежа зависит от категории торгово-розничной точки и не отличается от суммы при оплате через эквайринг.