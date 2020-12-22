МТС запустила виртуальный гид специально для гостей Башкирии

«В туристический сезон 2020 года поток туристов в Башкирию увеличился на десять процентов, это показал анализ мобильного трафика в Башкирии за лето и сентябрь 2020 года среди туристов. Чтобы абоненты МТС могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, благодаря которым наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками. Кроме того, МТС не только помогает гостям региона оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями Уфы. В прошлом году мы запустили туристический мобильный маршрут „Городские легенды Уфы“ на русском и английских языках, а сейчас решили дополнить проект виртуальным гидом с основной информацией по всей республике», — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.