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Почти 90% врачей Башкирии вакцинировались от коронавируса

6 августа 2021, 11:09
Фото: 1MediaInvest
В основном медики прививаются «Спутником V».

Почти 90% медиков Башкирии привились от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин, пишет пресс-служба Минздрава Башкирии.

По словам главы министерства, первую партию вакцины была завезена в республику в сентябре прошлого года. Тогда врачи были приоритетной группой населения по вакцинации, поэтому они одними из первых привились.

Забелин отметил, что медики понимают, что «единственным правильным шагом в борьбе с пандемией» является вакцинация и создание коллективного иммунитета. Большое число привитых среди медработников говорит о том, что они доверяют вакцине, добавил он.

По данным на 6 августа, первый компонент вакцина получили 982 862 жителя Башкирии, полностью вакцинировались 753 253 человека. С начала пандемии в республике выявили 49 804 случаев заражения, включая рекордных 260 за последние сутки. От коронавируса вылечились 45 780 человек, за день из больниц выписались 259 пациентов. Скончались от COVID-19 восемь человек за сутки.

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