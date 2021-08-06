Почти 90% врачей Башкирии вакцинировались от коронавируса

Почти 90% медиков Башкирии привились от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин, пишет пресс-служба Минздрава Башкирии.
По словам главы министерства, первую партию вакцины была завезена в республику в сентябре прошлого года. Тогда врачи были приоритетной группой населения по вакцинации, поэтому они одними из первых привились.
Забелин отметил, что медики понимают, что «единственным правильным шагом в борьбе с пандемией» является вакцинация и создание коллективного иммунитета. Большое число привитых среди медработников говорит о том, что они доверяют вакцине, добавил он.
По данным на 6 августа, первый компонент вакцина получили 982 862 жителя Башкирии, полностью вакцинировались 753 253 человека. С начала пандемии в республике выявили 49 804 случаев заражения, включая рекордных 260 за последние сутки. От коронавируса вылечились 45 780 человек, за день из больниц выписались 259 пациентов. Скончались от COVID-19 восемь человек за сутки.