Почти 90% врачей Башкирии вакцинировались от коронавируса

По данным на 6 августа, первый компонент вакцина получили 982 862 жителя Башкирии, полностью вакцинировались 753 253 человека. С начала пандемии в республике выявили 49 804 случаев заражения, включая рекордных 260 за последние сутки. От коронавируса вылечились 45 780 человек, за день из больниц выписались 259 пациентов. Скончались от COVID-19 восемь человек за сутки.