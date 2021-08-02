В Башкирии против коронавируса вакцинировалось почти миллион человек

За последние сутки число заболевших в республике увеличилось на 260 человек. За первые два дня августа от ковида скончались 17 жителей Башкирии. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 2 364 пациентов, в стационарах 698 человек, включая 56 человек в отделениях интенсивной терапии и 10 больных, получающих кислородную поддержку. Забелин отметил, что среди тех, кто находится на стационарном лечении, нет тех, кто вакцинировался.