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В Башкирии против коронавируса вакцинировалось почти миллион человек

2 августа 2021, 11:46
Фото: 1MediaInvest
В республике продолжается массовая вакцинация от COVID-19.

По данным на 2 августа, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 940 535 жителей Башкирии, вторую дозу получили 688 582 человека. Об заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании, пишет пресс-служба Минздрава Башкирии.

В регион уже поставлено 1 065 338 доз вакцины, на этой неделе ещё поступят 3,5 тысяч доз Ковивак и 1 тысяча доз ЭпиВакКороны.

За последние сутки число заболевших в республике увеличилось на 260 человек. За первые два дня августа от ковида скончались 17 жителей Башкирии. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 2 364 пациентов, в стационарах 698 человек, включая 56 человек в отделениях интенсивной терапии и 10 больных, получающих кислородную поддержку. Забелин отметил, что среди тех, кто находится на стационарном лечении, нет тех, кто вакцинировался.

На прошлой неделе, Mkset подготовил репортаж из «красной зоны» ковидного госпиталя. Врачи и пациенты рассказывают о том, что происходит в госпитале в период третьей волны, как сюда попадают инфицированные и что нужно делать, чтобы не заболеть.

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#Новости#Александра Константинова#Коронавирус COVID-19
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