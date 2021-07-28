«Вы уверены, что не умрете?». Репортаж из красной зоны ковидного госпиталя в Башкирии

Надев медицинскую шапочку так, чтобы она закрывала даже брови, тебе надевают маску с фильтром и просят плотно прижать к лицу. Вот тот момент, когда первый раз тебя охватывает волнение. Вдруг ты понимаешь, что несколько часов к ряду нельзя будет ничего поправить, потрогать, почесать, а тем более снимать. Но это еще полбеды. Затем на глаза одевают плотные очки, натертые мылом, чтобы не запотевали, две пары перчаток, фиксирующих СИЗ, а после происходит «армирование» контуров капюшона и рук малярным скотчем. Вот тут-то и подкатывает паника: воздуха начинает резко не хватать, ты не знаешь, в каком ритме дышать и как избавиться от этого чувства, а ощущение того, что вот-вот ты выйдешь в «грязную зону», где «что бы не случилось, а СИЗ снимать нельзя» заставляет сердце бешено колотиться.