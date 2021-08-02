17 человек скончалось от коронавируса в Башкирии за первые два дня августа

На прошлой неделе, Mkset опубликовал репортаж из «красной зоны» ковидного госпиталя. Врачи и пациенты рассказывают о том, что сейчас происходит с коронавирусной инфекцией, как сюда попадают больныеи что нужно делать, чтобы не заразиться.