В Башкирии среди пациентов стационаров с коронавирусом нет вакцинированных граждан

В Башкирии среди пациентов стационаров с коронавирусом нет вакцинированных граждан
В Башкирии среди пациентов стационаров с коронавирусом нет вакцинированных граждан
Вчера, 12:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
В республике в гражданский оборот введено 1065338 доз вакцины, на этой неделе ждут 3,5 тысяч доз Ковивак и 1 тысяча доз ЭпиВакКороны.

Эти и другие данные озвучил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Так показатель распространенности составляет 1215 случаев на 100 тысяч населения, а прирост заболеваемости за последние сутки составил 0,53 % (260 человек).

В настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 2364 пациентов, в стационарах 698 человек, из них в отделениях интенсивной терапии 56 человек, 10 человек получают кислородную поддержку. Забелин подчеркнул, что среди тех, кто находится находится на стационарном лечении нет тех, кто прошел вакцинацию.

Забелин также сообщил, что вакцинировались от коронавируса I компонентом 940 535 человек, полностью завершили вакцинацию 688 582 человека.

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