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Аэропорт Уфа планирует открыть новые рейсы в города России и за рубеж

2 августа 2021, 08:20
Фото: 1MI
Авиарейсы будут субсидироваться государством.

Уфимский международный аэропорт планирует в будущем году открыть новые авиарейсы по России и в другие страны. Так ожидается, что жители республики смогут вылететь в Грозный, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Саратов и Челябинск. После снятия ковидных ограничений самолеты начнут летать в Вену, Тель-Авив и чартерные рейсы в Египет.

— Надо посмотреть Вену, Германию, Тель-Авив, — попросил обратить внимание премьер-министра республики Радий Хабиров. — Мы должны сделать окно в Европу.

В минтрансе обращают внимание, что внутрироссийские рейсы субсидируются государством. В свою очередь аэропорт Уфа отчитался, о том, что не смотря на пандемию коронавируса он является самым прибыльным из расчета полученной выручки на одного пассажира. По этому показателю аэропорт обгоняет соседние Казань, Самару и Екатеринбург.

Напомним, в июле аэропорт столкнулся со скандалом из-за сложностей с доступностью общественного транспорта для пассажиров. Так уфимцы и гости столицы жаловались на то, что автобусы Башавторанса ходят редко и заканчивают свое движение рано, а автомобили такси не могут бесплатно попасть на территорию аэропорта из-за чего водители начали избегать поездок туда.

После многочисленных гневных комментариев в социальных сетях, аэропорт договорился с «Яндекс.Такси» о реализации совместного проекта по трансферу пассажиров между городом и аэропортом.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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