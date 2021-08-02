Аэропорт Уфа планирует открыть новые рейсы в города России и за рубеж

Напомним, в июле аэропорт столкнулся со скандалом из-за сложностей с доступностью общественного транспорта для пассажиров. Так уфимцы и гости столицы жаловались на то, что автобусы Башавторанса ходят редко и заканчивают свое движение рано, а автомобили такси не могут бесплатно попасть на территорию аэропорта из-за чего водители начали избегать поездок туда.