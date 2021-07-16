После жалоб уфимцев отменят плату такси за повторный въезд на территорию аэропорта

В пресс-службе уточняют, что уже в первой декаде августа пассажиры международного аэропорта «Уфа» смогут заказать такси в залах выдачи багажа как через киоск самообслуживания, так и через персонал «Яндекс.Такси», после чего будет организована подача такси прямо к выходу из терминалов, на первую линию.