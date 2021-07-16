После жалоб уфимцев отменят плату такси за повторный въезд на территорию аэропорта

Напомним, уфимский блогер Олег Арефьев опубликовал открытое письмо в соцсетях, в котором обратился напрямую к главе региона Радию Хабиров с просьбой повлиять на проблему с платным повторным въездом на территорию уфимского аэропорта. Из-за этого уфимцы и гости столицы были вынуждены подолгу ждать такси либо с чемоданами идти к шлагбауму.
Множество гневных комментариев уфимцев, подтверждающих проблему, для проблемы нашли решение.
– В целях повышения качества услуг и обеспечения комфорта пассажиров АО Международный аэропорт «Уфа»совместно с ООО «Яндекс.Такси» реализуют проект по организации пассажироперевозок такси из аэропорта «Уфа», – сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфа.
В пресс-службе уточняют, что уже в первой декаде августа пассажиры международного аэропорта «Уфа» смогут заказать такси в залах выдачи багажа как через киоск самообслуживания, так и через персонал «Яндекс.Такси», после чего будет организована подача такси прямо к выходу из терминалов, на первую линию.
Для пассажиров, сделавших заказ такси через мобильное приложение, также будет подано авто к выходу из терминалов.пресс-служба аэропорта Уфы
Дополнительно пресс-служба сообщает, что в 500 метрах от терминалов аэропорта, на отдельной парковке, будет базироваться несколько десятков автомобилей «Яндекс.Такси», ожидающих поступления заказов. Плата за повторный въезд для автомобилей службы такси применяться не будет.
– Данный проект реализован в аэропортах Шереметьево (Москвы) и Платов (Ростова-на-Дону). Аэропорт «Уфа» станет третьим в стране и первым в Приволжском федеральном округе, где ведется подобная работа, – уточнила пресс-секретарь МАУ Гузель Суфиярова.