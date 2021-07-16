После жалоб уфимцев отменят плату такси за повторный въезд на территорию аэропорта

После жалоб уфимцев отменят плату такси за повторный въезд на территорию аэропорта
После жалоб уфимцев отменят плату такси за повторный въезд на территорию аэропорта
Вчера, 14:03ОбществоИрина ДеревянчукФото: Facebook.com Олег Арефьев
Многочисленные жалобы уфимцев и открытое письмо главе Башкирии принесли свои плоды. Долгожданные изменения стартуют в августе.

Напомним, уфимский блогер Олег Арефьев опубликовал открытое письмо в соцсетях, в котором обратился напрямую к главе региона Радию Хабиров с просьбой повлиять на проблему с платным повторным въездом на территорию уфимского аэропорта. Из-за этого уфимцы и гости столицы были вынуждены подолгу ждать такси либо с чемоданами идти к шлагбауму.

Множество гневных комментариев уфимцев, подтверждающих проблему, для проблемы нашли решение.

– В целях повышения качества услуг и обеспечения комфорта пассажиров АО Международный аэропорт «Уфа»совместно с ООО «Яндекс.Такси» реализуют проект по организации пассажироперевозок такси из аэропорта «Уфа», – сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфа.

В пресс-службе уточняют, что уже в первой декаде августа пассажиры международного аэропорта «Уфа» смогут заказать такси в залах выдачи багажа как через киоск самообслуживания, так и через персонал «Яндекс.Такси», после чего будет организована подача такси прямо к выходу из терминалов, на первую линию.

Для пассажиров, сделавших заказ такси через мобильное приложение, также будет подано авто к выходу из терминалов.пресс-служба аэропорта Уфы

Дополнительно пресс-служба сообщает, что в 500 метрах от терминалов аэропорта, на отдельной парковке, будет базироваться несколько десятков автомобилей «Яндекс.Такси», ожидающих поступления заказов. Плата за повторный въезд для автомобилей службы такси применяться не будет.

– Данный проект реализован в аэропортах Шереметьево (Москвы) и Платов (Ростова-на-Дону). Аэропорт «Уфа» станет третьим в стране и первым в Приволжском федеральном округе, где ведется подобная работа, – уточнила пресс-секретарь МАУ Гузель Суфиярова.

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