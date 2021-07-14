Долетишь, но не доедешь. Уфимцы рассказали, как не могут выехать из аэропорта в город

— Да, есть проблема. Раздражает многих, особенно прилетающих. Автобусы «БАТа» тоже не спасут, т. к. один самолёт — это как минимум 180 человек… Последний раз ждали такси из города минут 30-40. (Поэтому, если улетаю на 1-3 дня, еду на машине и оставляю на парковке). В то же время там куча «бомбил», у которых, скорее всего, «проездные». И совсем не вижу проблем, если убрать ограничение по времени на заезд. Ну будут ребята из «Яндекса"/"Убера» круги нарезать, ну и что? Шлагбаумы быстрее сломаются? — соглашается с автором и вопрошает Рашид Муллахметов.