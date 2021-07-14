Долетишь, но не доедешь. Уфимцы рассказали, как не могут выехать из аэропорта в город

Въехать на территорию уфимского аэропорта можно один раз в час. Отсюда проблемы с такси, но, кажется, лишь с официальными сервисами. Несмотря на борьбу с нелегалами, именно они продолжают первыми встречать прибывающих в Уфу вопросом «куда едем?». В уфимском аэропорту для ожидающих и таксистов есть бесплатная парковка С5, но находится она за шлагбаумом, а её наличие совсем не отменяет необходимости повторно заезжать на территорию аэропорта.
Уфимский блогер Олег Арефьев опубликовал открытое письмо в соцсетях, в котором подмечает, что для решения даже пустякового вопроса приходится обращаться напрямую к главе региона Радию Хабирову.
В своем обращении к главе Башкирии Арефьев заявляет, что международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима установил правило для въезжающих автомобилей, согласно которому они не могут в течение 60 минут заехать повторно бесплатно. Таксисты, доставляющие пассажиров на ночные рейсы, вынуждены покидать территорию аэропорта, а заехать и забрать пассажиров снова в течение часа они уже не могут.
В итоге люди не могут вызвать такси и вернуться в центр города из воздушной гавани. Хорошо, если кто-то просит помощи родственников, а что делать тем, кто впервые приезжает в город? Кажется, получается не самое приятное знакомство с Башкирией, над туристической привлекательностью которой власти работают не первый год, приглашая урбанистов и пытаясь сформировать достойный имидж.
В письме Арефьева говорится о том, что жалобы граждан на данную проблему «чиновники пропускают мимо ушей». Уфимцы просят Хабирова помочь, но понимают, какие контраргументы приведут ответственные за транспорт в аэропорту на местах. Олег Арефьев предрекает объяснения тем, что практика оплаты повторного въезда в аэропорт общероссийская, а недовольство людей — это просто «хейт».
— Доля истинны в их словах, конечно, будет, да, практика распространенная, только все эти системы помимо установки оплаты за повторный въезд имеют еще и ряд тонких настроек, которые поворачивают систему к людям лицом… Сложно сейчас перечислить все варианты, но лично я не встречал проблем с вызовом такси ни в одном городе России, при том, что в Уфе это проблема постоянная, — сетует автор письма.
Арефьев не просит Хабирова отменять платный повторный въезд, но при этом предлагает дать возможность заехать на автомобиле на территорию аэропорта в течение двух часов два раза с любым перерывом между ними, а третий заезд в течение этого же времени сделать уже платным. Помимо этого блогер предлагает обратиться к опыту других городов, в которых, по мнению автора письма, подобных проблем нет.
С доводами Арефьева в комментариях к открытому письму никто не спорил — уфимцы лишь приводили аргументы в поддержку сказанного.
— Да уж, видимо, только у нас через задний проход все устроено. Прилетел ночью — получи рулетку: уедешь в город или будешь куковать с часик, пока из города такси не приедет, но или реально бежать к черту на кулички под извинения таксиста, что подъехать близко не может.
Утром в Питер прилетаешь — ну красота же, спокойно выходишь, бредешь к утреннему автобусу, минут 20 — и ты в Питере. Ну или в любой порт Москвы — ты 100% знаешь расписание всех аэроэкспрессов и можешь спланировать все чуть ли не до минуты. А Уфа… Я даже и не знаю, ходят ли сейчас туда автобусы, раньше точно ходили 110й, 106й и 101… Ну хоть как-то можно было посмотреть расписание и уехать туда, и оттуда… — пишет пользовательница с ником Olga Ufa.
— Да, есть проблема. Раздражает многих, особенно прилетающих. Автобусы «БАТа» тоже не спасут, т. к. один самолёт — это как минимум 180 человек… Последний раз ждали такси из города минут 30-40. (Поэтому, если улетаю на 1-3 дня, еду на машине и оставляю на парковке). В то же время там куча «бомбил», у которых, скорее всего, «проездные». И совсем не вижу проблем, если убрать ограничение по времени на заезд. Ну будут ребята из «Яндекса"/"Убера» круги нарезать, ну и что? Шлагбаумы быстрее сломаются? — соглашается с автором и вопрошает Рашид Муллахметов.
— Проблема есть. Сын прилетел на каникулы студенческие с Москвы в прошлый понедельник, рейс прибыл в 23 часа. Сказал, «Пап, сами доедем, с одногруппниками возьмем такси». И что? «Яндекс», «Гетс», «Диди» — все отказались ехать.
Таксисты НАПРОЧЬ отказываются встречать прибывших. Дескать, «обратно порожняком, потому что за второй заезд 250 рублей платить надо, невыгодно, сразу возвращаюсь домой и ловлю уже на трассе заказы, в районе кафе „Отдых“ и далее».
В общем я пулей собрался и встретил сына и его друзей, — приводит историю из личного опыта Ильшат Юмагулов.
— Прилетал в Уфу с ночёвкой в городе и далее в Москву, с утра за мной заехало такси в отель и отвезло в аэропорт. Водитель, остановившись у шлагбаума, говорит, «я не могу туда заехать, полчаса назад пассажира привёз»! И мне пришлось топать пешком, и да, не самое лучшее впечатление осталось)))))), — делится отзывом под постом Дмитрий Адерихин.
Велика сила соцсетей. В комментариях в сообществе сразу появился официальный ответ пресс-службы аэропорта Уфы, в котором поясняется, что плата за повторный въезд на территорию аэропорта была введена «в целях исключения заторов и загромождения привокзальной площади, вызываемых из-за бесцельных проездов и стоянки на привокзальной площади недобросовестных водителей, главным образом из числа нелегальных перевозчиков».
— Внимание недовольных граждан также обращают и на то, что сегодня в России применяет плату за повторный въезд 21 аэропорт, из них два московских. При этом в региональных аэропортах применяются единые правила (один бесплатный въезд за диапазон времени), некоторые отличия наблюдаются по сумме и диапазону времени (от 30 до 120 минут), а пассажиропоток любого из аэропортов Москвы не сравним ни с одним из региональных аэропортов. Параметры, установленные в аэропорту Уфы, не выходят за средние рамки, — сообщает пресс-секретарь уфимского аэропорта Гузель Суфиярова.
— Аэропорт «Уфа» внедрил плату за проезд не сразу, а через три года с начала применения этой меры в РФ, предварительно убедившись на примере аэропортов, где плата за повторный въезд уже применялась, в эффективности этого правила.
Количество заездов автомобилей такси в аэропорт «Уфа» за сутки измеряется сотнями, а количество водителей такси, отказывающих пассажиру во въезде на привокзальную площадь, — едва ли парой десятков.
Основную долю перевозок осуществляют агрегаторы такси. В аэропорту автомобили такси агрегаторов, в ожидании пассажиров, находятся в виртуальной очереди, при этом не редкость, когда в такой очереди находится более 100 авто, — поясняют специалисты МАУ Аэропорт Уфа под письмом.
Пресс-служба аэропорта приводит пример на автомобилях «Яндекс Такси», которые базируются на парковке С5, выезжая с неё по заказу пассажира на привокзальную площадь. — Таким образом, становится понятным, что обычно такси не требуется повторный въезд на привокзальную площадь. Необходимость повторного въезда для такси — исключение, что и подтверждает статистика, — сообщает пресс-секретарь международного аэропорта «Уфа».
Комментарий Аэропорта поясняет и количество людей на фото, приложенном к гневному письму. Сообщается, что пассажиры на привокзальной площади не уезжают одномоментно. — Некоторые ожидают свое авто подолгу, и причины не всегда связаны с ожиданием такси. Аэропорт обслуживает не только жителей республики, но и других регионов, и не всем удаётся приехать в аэропорт точно к выходу пассажира из терминала, — резюмирует Гузель Суфиярова.
Однако подробный ответ международного аэропорта «Уфа» никак не устраивает Арефьева, вплоть до того, что письмо он называет шаблонным и даже уличает пресс-службу в том, что письмо в ней даже не читали. Ведь именно эти ответы аэропорта и «предсказывал» в письме автор.
В наши дни слетать в Москву или в Питер можно за 2500-3000 рублей. Такси из аэропорта до центра в среднем обойдется не меньше чем в 500 рублей. Пятая часть стоимости внутреннего перелета, получается. При этом график движения нескольких госмаршрутов тоже не вызывает восторга у уфимцев и гостей столицы.
Пресс-секретарь «Башавтотранса» Ксения Кравченко сообщила, что в данном направлении работает несколько маршрутов. Это маршрут № 101 «ул. Дзержинского — Аэропорт», маршрут № 110 «Автоцентр „ВАЗ“ — Аэропорт» и № 110с «Уфимский ДОК — Новобулгаково».
Однако выяснилось, что первые автобусы этих маршрутов в среднем выезжают в аэропорт в 5-7 часов утра, последние забирают пассажиров из аэропорта не позднее 22 часов.
В пресс-службе аэропорта пояснили, что основным критерием при разработке расписания движения автобусов является наличие устойчивого пассажиропотока, а так как автобусы пригородного сообщения являются общественным транспортом, то
необходимое количество рейсов, интервал и частоту движения рассчитывают отдельно для «часов пик» и других часов суток, расчёт которых осуществляется с учётом нормального наполнения автобусов.
— Все расписания межмуниципальных маршрутов согласованы и утверждены органами исполнительной власти Республики Башкортостан — Министерством транспорта и дорожного хозяйства РБ. Остановки на территории аэропорта определяет администрация аэропорта, — пояснила пресс-секретарь автотранспортного предприятия Ксения Кравченко. До Министерства транспорта Башкирии, в чьем ведении и находится расписания маршрутов, Mkset дозвониться не удалось.
В «Башавтотрансе» также подчеркнули, что перевозчик «не имеет кадровой и технической возможности индивидуального подхода в удовлетворении потребностей каждого жителя Уфы и Уфимского района». Пресс-секретарь уточнила, что увеличение времени работы водителей существующих автобусов перечисленных выше маршрутов в сторону более ранних выездов и более поздних заездов приведет к нарушению закона, касающегося режима рабочего времени и отдыха водителей.