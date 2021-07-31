Жители одного из районов Уфы пожаловались на жуткий запах гари на улице

Жители Дёмского района Уфы сообщили о едком запахе гари сегодня утром, 31 июля. Запах чувствовался в разных частях района — жалобы поступили от жителей и микрорайона Серебряный ручей, и жилого комплексе «Белые росы».
Предполагается, что запах шёл из села Жуково. Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС, в населенном пункте тлела солома. Однако жалоб от местных жителей на запах в ведомство не поступало.
По данным Министерства природопользования и экологии Башкирии, за последние сутки от уфимцев всего поступило 20 обращений по поводу запаха, в том числе три-четыре сообщения о запахе гари от жителей Дёмы. Также горожане жаловались на химический запах и запах газа, сообщила Mkset пресс-секретарь министерства Рената Газина.
На автоматизированных станциях контроля атмосферного воздуха превышение ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано. Информацию о жалобах жителей Минэкологии республики передает в региональный Роспотребнадзор и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприродназора.
Напомним, уфимцы все лето жалуются на неприятный запах в воздухе. Так, 26 июля в городе выявили трехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе, а 28 июля концентрация хлорида водорода превышала норму в 1,6 раз.