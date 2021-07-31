Жители одного из районов Уфы пожаловались на жуткий запах гари на улице

По данным Министерства природопользования и экологии Башкирии, за последние сутки от уфимцев всего поступило 20 обращений по поводу запаха, в том числе три-четыре сообщения о запахе гари от жителей Дёмы. Также горожане жаловались на химический запах и запах газа, сообщила Mkset пресс-секретарь министерства Рената Газина.