В Уфе за сутки поступило несколько десятков жалоб на химический запах в воздухе

В Уфе за сутки поступило несколько десятков жалоб на химический запах в воздухе
В Уфе за сутки поступило несколько десятков жалоб на химический запах в воздухе
Сегодня, 16:01ГородАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Уже на протяжении нескольких месяцев уфимцы жалуются на химические запахи в воздухе. Так, в ночь с 20 на 21 июля в Министерство экологии Башкирии на данную проблему пожаловались пять человек, в Управление гражданской защиты Уфы поступило 91 обращение.

Горожане сообщают о том, что чувствуют «запах сероводорода», «химический запах», «запах гнили», «запах канализации», пишет ИА «Башинформ» со ссылкой на Минэкологии.

По данным на 21 июля, на автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, которая находится на территории парка «Нефтехимик», зафиксировано превышение по сероводороду в 1,4 ПДК и в 1,8 ПДК по оксиду углерода.

Жалобы уфимцев направлены в управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора для принятия необходимых мер.

Напомним, накануне СПЧ при главе Башкирии провел экстренное заседание по ситуации с загрязнением воздуха в северной части Уфы. На заседании решено объезжать промпредприятия и организовать работу обращений граждан.

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