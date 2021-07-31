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В Башкирии откроют новый дом престарелых

31 июля 2021, 11:15
Фото: 1MediaInvest
В республике не раз закрывались частные пансионаты, где за пожилыми людьми ухаживали ненадлежащим образом.

В Корпорации развития Башкирии прошло совещание с бизнес-шерифами. Представитель Дуванского района Юния Валиева отметила, что в их муниципалитет активно развивается сельское хозяйство и туризм.

Также она затронула проблему домов престарелых, которых не хватает в северо-восточной части республики. Валиева рассказала о перспективе открытия новых пансионатов в зданиях бывших поликлиник.

— Это очень специфическая «ниша» и для нее мы обязательно найдем заинтересованного инвестора, — заявил гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

Он добавил, что компания составит соответствующий бизнес-кейс и разместит на Инвестпортале.

Напомним, ранее председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев призвал частные дома престарелых добровольно войти в реестр поставщиков социальных услуг.

В июле Советский суд Уфы приостановил работу пансионата для престарелых «Долголетие». Родственники постояльцев сообщили шокирующую информацию о мучениях, избиениях и даже о нелегальной работе в учреждении. В декабре 2020 года в «Доме престарелых (Дом милосердия)» произошёл пожар из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. В пожаре погибли 11 пожилых людей. Директора учреждения посадили на три года.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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