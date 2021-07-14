Директора дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек, посадили на три года

Абзелиловский районный суд вынес приговор директору Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» Расиме Махияновой. Именно в этом учреждении в декабре 2020 года погибли при пожаре 11 человек.

Она признана виновной в совершении преступления по статье уголовного кодекса «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В суде установлено, что 44-летняя Расима Махиянова в принадлежащем ей жилом деревянном доме в деревне Ишбулдино открыла пансионат для престарелых и инвалидов. В декабре 2020 года в доме произошёл пожар, в котором погибли 11 постояльцев. Причиной пожара и гибели пожилых людей стало несоблюдение требований пожарной безопасности. Директор учреждения полностью признала свою вину. Она приговорена к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также на два года лишена права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг. Напомним, пожар произошёл 15 декабря. На место сразу выехал Радий Хабиров, где провел оперативное совещание. Было принято решение организовать похороны, оказать поддержку родственникам погибших и выжившим. Власти Башкирии выделили миллиона рублей пострадавшим.

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