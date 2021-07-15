В Уфе до суда закрыли скандальный частный пансионат для престарелых

В ходе прокурорской проверки, было установлено, что пансионат по уходу и содержанию пожилых постояльцев организовали в арендованном двухэтажном коттедже по улице Речной. Но помещение пансионата, в котором содержались 24 постояльца, при этом оно не соответствовало требованиям пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.