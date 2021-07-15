В Уфе до суда закрыли скандальный частный пансионат для престарелых

Пресс-служба Прокуратуры города Уфы сообщает, что Советский суд Уфы приостановил работу уфимского пансионата для престарелых «Долголетие». Заведение прославилось до такой степени, что дети постояльцев жаловались на его работу главе Башкирии Радию Хабирову.
Тогда жалобой и заинтересовались в Прокуратуре. В жалобе содержалась шокирующая информация о мучениях, избиениях и даже о нелегальной работе.
Суд удовлетворил заявление прокуратуры об обеспечении иска и запретил эксплуатировать печально известное учреждение до принятия судебного решения, – сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе прокурорской проверки, было установлено, что пансионат по уходу и содержанию пожилых постояльцев организовали в арендованном двухэтажном коттедже по улице Речной. Но помещение пансионата, в котором содержались 24 постояльца, при этом оно не соответствовало требованиям пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.
В ведомстве дополнительно сообщили, что рассмотрение заявления прокуратуры о приостановлении деятельности пансионата до полного устранения нарушений законодательства находится на контроле.