Спикер Курултая Башкирии призвал выводить из тени частные дома для престарелых

Спикер Курултая Башкирии призвал выводить из тени частные дома для престарелых
Спикер Курултая Башкирии призвал выводить из тени частные дома для престарелых
Вчера, 17:55ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Он пояснил, что частники не торопятся вступать в реестр поставщиков социальных услуг из-за опасений проверок.

Константин Толкачев высказался на своей странице в социальной сети о недопустимости ухода за пожилыми людьми, которое демонстрируют громкие дела пансионатов «Моя семья» и «Долголетие».

– Проблема деятельности частных домов престарелых с ненадлежащим уходом и плохими условиями пребывания продолжает оставаться в повестке. По решению суда приостановлена деятельность еще одного такого пансионата в Уфе. Фотографии постояльцев вызывают возмущение и напоминают снимки из другого скандально известного учреждения – пансионата «Моя семья» в поселке 8 Марта, – уверен спикер Курултая.

Он считает, что до тех пор, пока частные учреждения социального обслуживания не будут выведены из тени и не станут видимыми для государства, кардинально проблему не решить. Он также добавил, что о масштабах такого социального бизнеса можно только догадываться.

– Все, что предлагается сделать предпринимателю при организации дома престарелых, – это добровольно войти в реестр поставщиков социальных услуг. Надо ли говорить, что подавляющее большинство этого не делает, потому что не хочет проверок?, – задает он риторический вопрос.

Мы выходили в Государственную Думу с законодательной инициативой о введении обязательного лицензирования этого вида деятельности. Увы, действующим составом Государственной Думы подготовленный нами законопроект рассмотрен не был. Но он включен в примерную программу законопроектной работы нижней палаты парламента на октябрь текущего года. Надеемся на поддержку наших федеральных коллег. Этот закон ждут не только у нас в республике. Проблема актуальна для всей страны. Сегодня нам нужны такие рычаги, которые позволят защитить интересы людей, не навредив добросовестным предпринимателям. Обязательное лицензирование деятельности домов престарелых поможет обеспечить пожилым людям безопасность и приемлемые условия.Константин Толкачев

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