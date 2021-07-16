Спикер Курултая Башкирии призвал выводить из тени частные дома для престарелых

Константин Толкачев высказался на своей странице в социальной сети о недопустимости ухода за пожилыми людьми, которое демонстрируют громкие дела пансионатов «Моя семья» и «Долголетие».
– Проблема деятельности частных домов престарелых с ненадлежащим уходом и плохими условиями пребывания продолжает оставаться в повестке. По решению суда приостановлена деятельность еще одного такого пансионата в Уфе. Фотографии постояльцев вызывают возмущение и напоминают снимки из другого скандально известного учреждения – пансионата «Моя семья» в поселке 8 Марта, – уверен спикер Курултая.
Он считает, что до тех пор, пока частные учреждения социального обслуживания не будут выведены из тени и не станут видимыми для государства, кардинально проблему не решить. Он также добавил, что о масштабах такого социального бизнеса можно только догадываться.
– Все, что предлагается сделать предпринимателю при организации дома престарелых, – это добровольно войти в реестр поставщиков социальных услуг. Надо ли говорить, что подавляющее большинство этого не делает, потому что не хочет проверок?, – задает он риторический вопрос.
Мы выходили в Государственную Думу с законодательной инициативой о введении обязательного лицензирования этого вида деятельности. Увы, действующим составом Государственной Думы подготовленный нами законопроект рассмотрен не был. Но он включен в примерную программу законопроектной работы нижней палаты парламента на октябрь текущего года. Надеемся на поддержку наших федеральных коллег. Этот закон ждут не только у нас в республике. Проблема актуальна для всей страны. Сегодня нам нужны такие рычаги, которые позволят защитить интересы людей, не навредив добросовестным предпринимателям. Обязательное лицензирование деятельности домов престарелых поможет обеспечить пожилым людям безопасность и приемлемые условия.Константин Толкачев