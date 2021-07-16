Спикер Курултая Башкирии призвал выводить из тени частные дома для престарелых

Мы выходили в Государственную Думу с законодательной инициативой о введении обязательного лицензирования этого вида деятельности. Увы, действующим составом Государственной Думы подготовленный нами законопроект рассмотрен не был. Но он включен в примерную программу законопроектной работы нижней палаты парламента на октябрь текущего года. Надеемся на поддержку наших федеральных коллег. Этот закон ждут не только у нас в республике. Проблема актуальна для всей страны. Сегодня нам нужны такие рычаги, которые позволят защитить интересы людей, не навредив добросовестным предпринимателям. Обязательное лицензирование деятельности домов престарелых поможет обеспечить пожилым людям безопасность и приемлемые условия.Константин Толкачев