Депутат Оксана Савченко раскритиковала Минспорта Башкирии из-за стипендий спортсменам

Депутат Государственного собрания — Курултая Башкирии, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко рассказала на своей странице в соцсетях о проблеме стипендий спортсменам в республике.
По её словам, многие спортсмены, которые могут претендовать на эти выплаты, не получают их, потому что бюджет республики ограничен. Она добавила, что такая проблема возникла при новом министре спорта Башкирии Руслане Хабибове, который, как отметила депутат, регулярно отчитывается о стипендиях спортсменам, но на самом деле они выплачиваются не всем.
Савченко рассказала, что при прошлом главе министерства Александре Никерине спортсмены получали зарплаты напрямую от ведомства, но теперь их высылает Центр спортивной подготовки (ЦСП). При этом депутат подчеркнула, что в 2019 году, Минспорта сократило ставки спортсменов-инструкторов, а деньги направили на зарплаты спортсменов в ЦСП.
— У нас сидят люди, не очень понимающие, что такое спорт и что такое финансы и как их тратить. Это проблема нашего спортивного ведомства, причем это не проблема тех людей, которые там работают, это проблема одного человека, — добавила спортсменка.
В Минспорта республики дали официальный комментарий высказываниям Савченко. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент такие стипендии получают 280 молодых спортсменов и 7 тренеров. Они выплачиваются в течение одного года за наивысший результат спортсмена по итогам прошедшего года. Размер выплат определяется в зависимости от достижений спортсмена по видам соревнований.
— Назначается и выплачивается стипендия спортсменам — членам спортивных сборных команд Республики Башкортостан и (или) Российской Федерации, выступающим в индивидуальных дисциплинах вида спорта, а также в эстафетах, командных программах соревнований, не достигшим 18 лет, за исключением выступающих в игровых видах спорта. Также стипендии выплачиваются тренерам, подготовившим данных спортсменов, — пояснили в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что для назначения выплат спортсменам, с которыми ЦСП заключает трудовые договоры республике выделяют ежегодно 90 млн рублей. Кроме того, в 2020 году значительно увеличили выплаты материального поощрения в денежной форме спортсменам и их тренерам. Помимо этого, в ведомстве добавили, что сокращений стипендий и ставок спортсменов-инструкторов в подведомственных учреждениях не было.
— Министерство с уважением относится к спортивным заслугам Оксаны Владимировны, но, к сожалению, она ушла из отрасли спорта и использует в своих высказываниях недостоверные данные, тем самым вводит в заблуждение население и спортивную общественность. Министерство всегда готово к конструктивному диалогу на благо спорта Республики Башкортостан, — заключили в министерстве.
Напомним, Оксана Савченко не первый раз критикует Минспорта Башкирии. В начале июля она возмутилась количеством спортсменов, которые будут представлять республику на олимпиаде в Токио. Тогда она заявила, что спорт в республике «мертв».