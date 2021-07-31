Депутат Оксана Савченко раскритиковала Минспорта Башкирии из-за стипендий спортсменам

По её словам, многие спортсмены, которые могут претендовать на эти выплаты, не получают их, потому что бюджет республики ограничен. Она добавила, что такая проблема возникла при новом министре спорта Башкирии Руслане Хабибове, который, как отметила депутат, регулярно отчитывается о стипендиях спортсменам, но на самом деле они выплачиваются не всем.