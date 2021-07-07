«В Башкортостане спорт мёртв»: паралимпийская чемпионка раскритиковала Минспорта

Депутат Государственного собрания — Курултая РБ, восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко раскритиковала работу Министерства спорта Башкирии. Свое негодование она выразила на личной странице в Instagram.
Спортсменка считает, что те, кто уехал выступать за другой регион, поступили правильно, и, по ее мнению, спорт в Башкортостане мертв.
В сложившейся ситуации она винит нынешнего министра спорта и считает провалом, что в составе сборной нашей страны на олимпиаде в Токио представляет республику всего два человека.
— Вообще система нашего спорта активно начала разваливаться с приходом нынешнего министра. Это было ожидаемо от человека с абсолютным отсутствием понимания работы в спортивной среде. Можем сказать «спасибо» нашему министру за развал всего, что так долго строили его предшественники, — выразила негодование Савченко.
Отметим, что республику представят фехтовальщики Аделина Загидуллина и Тимур Сафин. Еще трое участников являются уроженцами Башкирии, но выступят в составе команд других регионов страны.
Ранее Оксана прокомментировала угрозы в адрес уфимской художницы Алены Савельевой, которая ранее выпустила серию рисунков про башкир.