«В Башкортостане спорт мёртв»: паралимпийская чемпионка раскритиковала Минспорта

— Вообще система нашего спорта активно начала разваливаться с приходом нынешнего министра. Это было ожидаемо от человека с абсолютным отсутствием понимания работы в спортивной среде. Можем сказать «спасибо» нашему министру за развал всего, что так долго строили его предшественники, — выразила негодование Савченко.