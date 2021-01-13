Депутат Оксана Савченко высказалась об «очень оскорбленных башкирах»

Напомним, в период с 30 декабря по 10 января девушка размещала в соцсетях картинки, на которых нарисованы башкиры с национальной атрибутикой. Правда, вот люди изображены частично обнаженными. Это не понравилось некоторым жителям республики. Они посчитали, что девушка оскорбила культуру, из-за чего в адрес художницы и её близких начали поступать угрозы. Но Алёна Савельева считает, что благодаря своим картинам вскрыла проблему и намерена продолжить работу.