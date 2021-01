Депутат Оксана Савченко высказалась об «очень оскорбленных башкирах»

В эфире «Эха Москвы в Уфе» восьмикратная паралимпийская чемпионка и депутат Госсобрания Башкирии Оксана Савченко прокомментировала угрозы в адрес уфимской художницы Алены Савельевой, которая ранее выпустила серию рисунков про башкир.

Напомним, в период с 30 декабря по 10 января девушка размещала в соцсетях картинки, на которых нарисованы башкиры с национальной атрибутикой. Правда, вот люди изображены частично обнаженными. Это не понравилось некоторым жителям республики. Они посчитали, что девушка оскорбила культуру, из-за чего в адрес художницы и её близких начали поступать угрозы. Но Алёна Савельева считает, что благодаря своим картинам вскрыла проблему и намерена продолжить работу. В эфире «Эха» Оксана Савченко отметила, что девушка нарисовала даже не эротические картинки. Она считает, что Алёна Савельева современно преподнесла свои работы. По словам Савченко, «башкиры в последнее время очень оскорбляются». Я по национальности очень сильно намешанный человек: русская, украинка, чувашка — во мне много кровей, но если я буду каждой своей намешанной национальностью придираться — тогда меня каждый день будут «оскорблять» и «принижать», сказала Оксана Савченко. Она также добавила, что межнациональные войны никогда не закончатся, если люди будут обижаться на каждое высказывание.

