Арест министра, перерасчет за отопление и сбор урожая. Итоги дня в Башкирии

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву с домашнего ареста на заключение под стражу. Он пробудет в СИЗО до 11 сентября. В суде отметили, что поводом для изменения меры пресечения стало нарушение подсудимым условий домашнего ареста.
Ещё одно судебное решение. Орджоникидзевский районный суд обязал БашРТС провести перерасчет переплат за отопление в 2020 году в многоквартирных домах. Истцом по делу выступала Прокуратура Башкирии, надзорное ведомство требовало произвести перерасчет, а также признать незаконным несоблюдение режима теплоснабжения, качественного регулирования отпуска тепла и обеспечение поставки температуры соответствующих значений.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать туймазинский клуб «Спартак» на один миллион рублей, а также снять у него еще три очка и запретить директору клуба Артуру Терегулову «осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев». А все из-за поддельного ПЦР-тестов спортсменов.
Сегодня утром, 30 июля, в поселке Новые Черкассы Уфы снова загорелся мусор на полигоне. Пожар распространился на площади 150 квадратных метров. В мэрии города считают, что свалка загорелась в результате поджога мусора неустановленными лицами. Возгорания выявили одновременно в трёх местах, причём они произошли во время дождя.
Радий Хабиров заявил, что засуха и неурожай не оставят Башкирию без хлеба. По его словам, регион рассчитывает на 2 млн тонн зерна, которые перекроют имеющиеся потребности. Хабиров назвал уборку урожая одним из самых важных периодов в жизни сельчан и пожелал всем здоровья, удачи и погоды.