В Уфе суд обязал БашРТС провести перерасчет и выплатить переплату гражданам

Как сообщает в социальных сетях сообщество «Уфасити.ми» Орджоникидзевский районный суд обязал БашРТС провести перерасчет переплат за отопление в 2020 году в многоквартирных домах. Данная информация содержится в решении суда, полностью опубликованном на странице сообщества..
Истцом по делу выступала Прокуратура Башкирии, надзорное ведомство требовало произвести перерасчет, а также признать незаконным несоблюдение режима теплоснабжения, качественного регулирования отпуска тепла и обеспечение поставки температуры соответствующих значений.
Орджоникидзевский районный суд удовлетворил гражданский иск в полном объеме. Действия БашРТС признали незаконными в части несоблюдения режима теплоснабжения и поставки теплоносителя с превышением температурного графика в многоквартирных домах в 2020 году.
Из опубликованного решения следует, что суд обязал произвести перерасчет переплат за отопление в 2020 году, а также устранить нарушения, из-за которых и произошли начисления переплаты.
Однако на странице «Уфасити.ми» сообщается, что для начала необходимо дождаться вступления решения в законную силу. И если решение не будет обжаловано и пересмотрено, заинтересованные граждане «могут запросить все отчеты теплопотребления, сделать расчеты, и если итоговое потребление Гкал по дому больше из-за увеличения объема теплоносителя или нарушения температурного графика, смело отправляйте эти расчеты вместе с копией решения в БашРТС с требованием сделать перерасчет. Скорее всего добровольно они ничего не сделают, в таком случае после получения ответа пишите в Прокуратуру РБ. Благо дорожку они протоптали».