В Уфе суд обязал БашРТС провести перерасчет и выплатить переплату гражданам

Однако на странице «Уфасити.ми» сообщается, что для начала необходимо дождаться вступления решения в законную силу. И если решение не будет обжаловано и пересмотрено, заинтересованные граждане «могут запросить все отчеты теплопотребления, сделать расчеты, и если итоговое потребление Гкал по дому больше из-за увеличения объема теплоносителя или нарушения температурного графика, смело отправляйте эти расчеты вместе с копией решения в БашРТС с требованием сделать перерасчет. Скорее всего добровольно они ничего не сделают, в таком случае после получения ответа пишите в Прокуратуру РБ. Благо дорожку они протоптали».