В Уфе суд обязал БашРТС провести перерасчет и выплатить переплату гражданам

В Уфе суд обязал БашРТС провести перерасчет и выплатить переплату гражданам
В Уфе суд обязал БашРТС провести перерасчет и выплатить переплату гражданам
Вчера, 11:43ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
С требованием к ресурсоснабжающей организации выступала Прокуратура Башкирии.

Как сообщает в социальных сетях сообщество «Уфасити.ми» Орджоникидзевский районный суд обязал БашРТС провести перерасчет переплат за отопление в 2020 году в многоквартирных домах. Данная информация содержится в решении суда, полностью опубликованном на странице сообщества..

Истцом по делу выступала Прокуратура Башкирии, надзорное ведомство требовало произвести перерасчет, а также признать незаконным несоблюдение режима теплоснабжения, качественного регулирования отпуска тепла и обеспечение поставки температуры соответствующих значений.

Орджоникидзевский районный суд удовлетворил гражданский иск в полном объеме. Действия БашРТС признали незаконными в части несоблюдения режима теплоснабжения и поставки теплоносителя с превышением температурного графика в многоквартирных домах в 2020 году.

Из опубликованного решения следует, что суд обязал произвести перерасчет переплат за отопление в 2020 году, а также устранить нарушения, из-за которых и произошли начисления переплаты.

Однако на странице «Уфасити.ми» сообщается, что для начала необходимо дождаться вступления решения в законную силу. И если решение не будет обжаловано и пересмотрено, заинтересованные граждане «могут запросить все отчеты теплопотребления, сделать расчеты, и если итоговое потребление Гкал по дому больше из-за увеличения объема теплоносителя или нарушения температурного графика, смело отправляйте эти расчеты вместе с копией решения в БашРТС с требованием сделать перерасчет. Скорее всего добровольно они ничего не сделают, в таком случае после получения ответа пишите в Прокуратуру РБ. Благо дорожку они протоптали».

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