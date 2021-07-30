Главу Минстроя Башкирии Кучарбаева перевели с домашнего ареста обратно в СИЗО

Напомним, Рамзиля Кучарбаева задержали 1 февраля 2021 года прямо на рабочем месте. Он был отправлен под домашний арест. Министра строительства и архитектуры обвиняют в превышении должностных полномочий в период его руководства управлением капстроительства Башкирии (УКС РБ) и причиненном ущербе бюджету республики в размере 95 миллионов рублей. Речь идет о строительстве и сдаче в эксплуатация очистных сооружений в Кумертау. А в марте 2021 года СК Башкирии возбудил восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов почти на миллиард рублей.