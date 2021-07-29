После обвинения в подделке ПЦР-тестов наказан директор футбольного клуба из Башкирии

Накануне, 28 июля, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать туймазинский клуб «Спартак» на один миллион рублей, а также снять у него еще три очка и запретить директору клуба Артуру Терегулову «осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев».

Напомним, 24 июля в Туймазах должен был состояться матч российского первенства ФНЛ-2 (четвертая группа) между клубами «Спартак» (Туймазы) и «Торпедо» (Миасс). Перед началом матча его инспектор А. Васильев проверил базу данных ПЦР-тестов и уличил туймазинскую команду в предоставлении недостоверных данных, поскольку в базе отсутствовали данные о взятых у спортсменов анализах. В итоге матч тут же был отменен, а туймазинской команде присудили техническое поражение (0:3). Руководитель туймазинского клуба Артур Терегулов в разговоре с корреспондентом Mkset выразил недоумение в связи с суровостью решения КДК РФС. — Мне непонятна суровость этого решения, — сказал он в телефонной беседе. — Начинающий свой путь в профессиональном футболе клуб попал в форс-мажорную ситуацию. Перед началом сезона нашу команду покинул врач, и обязательства по соблюдению санитарного регламента были возложены на административный персонал. Надо понимать ситуацию в клубе: мы все еще только учимся жить в профессиональном футболе, нагрузка на администрацию клуба огромная. Нами была допущена ошибка. По его словам, ситуация со скандальными ПЦР-тестами развивалась следующим образом: за пару дней до матча персонал клуба «Спартак» договорился с медицинской клиникой о проведении ПЦР-тестов, однако в медицинскую базу данные об анализах не были внесены, и соответственно тест оказался нелегитимным. — Но мы тестируемся каждую неделю, все игроки здоровы, как показали новые тесты перед матчем в 1/128 финала Кубка России, — заверил учредитель и гендиректор АНО ФК «Спартак» (Туймазы). — В этих условиях мне непонятно, почему не вникли в наши доводы и не назначили более мягкого наказания. И как именно я должен выполнять решение о запрете заниматься футболом, мне пока тоже непонятно. Жду разъяснений, буду созваниваться с представителями РФС. Ковид торпедировал футбол: команду из Башкирии подозревают в подделке ПЦР-тестов Отметим, что до этого туймазинский «Спартак» был на вполне хорошем счету. Фактически туймазинский «Спартак» сегодня является в Башкирии единственным профессиональным клубом, 95 процентов которого составлен воспитанниками башкирского футбола. Скандальная ситуация вызвала широкий резонанс. В числе первых, кто выразил моральную поддержку туймазинским футболистам, оказались спортсмены футбольного клуба «Уфа». При этом исполнительный директор ФК «Уфа» Ринат Шайбеков, комментируя ситуацию, отметил, что у него «пока полной информации по ситуации в туймазинском клубе нет, и поэтому судить трудно». При этом Ринат Шайбеков вспомнил случай с брянским «Динамо», который в прошлом сезоне, получив положительные ПЦР-тесты на трех игроков, подменил их и выпустил больных ковидом футболистов на поле. Тогда наказание было куда более суровым. Клуб оштрафовали на 1,6 миллиона рублей, главного тренера команды отстранили от футбола на год, а начальника команды — навсегда.

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