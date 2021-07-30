Хабиров заявил, что засуха и неурожай не оставят Башкирию без хлеба

– 2 млн тонн, на которые объективно мы рассчитываем в этом году, перекроют наши потребности в зерне. Конечно, это не прошлогодние 4 млн тонн, но все же, – написал Радий Хабиров на своей странице в соцсети.
Известно, что в Башкирии собрали 552 тысячи тонн зерна с 359 тысяч гектаров полей.
Лидеры по намолоту озимых культур вышли аграрии Давлекановского района (33,8 тыс. тонн зерна), яровых – Илишевского (14,8 тыс. тонн). По урожайности озимых культур уже традиционно впереди всех хозяйства Чекмагушевского района. Здесь с каждого гектара собирают по 27,8 центнеров озимого зерна. Продуктивность яровых выше всех у Кармаскалинского района - 22, 4 ц/га.Радий Хабиров
Хабиров назвал уборку урожая одним из самых важных периодов в жизни сельчан и пожелал всем здоровья, удачи и погоды.