Хабиров заявил, что засуха и неурожай не оставят Башкирию без хлеба

Хабиров заявил, что засуха и неурожай не оставят Башкирию без хлеба
Хабиров заявил, что засуха и неурожай не оставят Башкирию без хлеба
Вчера, 12:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.
Глава Башкирии сообщил, что регион рассчитывает на 2 млн тонн зерна, которые перекроют имеющиеся потребности.

– 2 млн тонн, на которые объективно мы рассчитываем в этом году, перекроют наши потребности в зерне. Конечно, это не прошлогодние 4 млн тонн, но все же, – написал Радий Хабиров на своей странице в соцсети.

Известно, что в Башкирии собрали 552 тысячи тонн зерна с 359 тысяч гектаров полей.

Лидеры по намолоту озимых культур вышли аграрии Давлекановского района (33,8 тыс. тонн зерна), яровых – Илишевского (14,8 тыс. тонн). По урожайности озимых культур уже традиционно впереди всех хозяйства Чекмагушевского района. Здесь с каждого гектара собирают по 27,8 центнеров озимого зерна. Продуктивность яровых выше всех у Кармаскалинского района - 22, 4 ц/га.Радий Хабиров

Хабиров назвал уборку урожая одним из самых важных периодов в жизни сельчан и пожелал всем здоровья, удачи и погоды.

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