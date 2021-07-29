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Активисты обратились к главе Башкирии с жалобой на власти Сибая из-за выбросов

29 июля 2021, 14:36
Фото: 1MediaInvest
Горение руды в карьере Сибая вызывает образование вредного для здоровья человека диоксида серы.

Активисты обратились к главе Башкирии Радию Хабирову и в Росприроднадзор с требованием проверить законность выбросов, привлечь к ответственности местные власти, а также организовать постоянный, достоверный и публичный мониторинг качества воздуха в Сибае из-за выбросов диоксида серы с городского карьера, пишет «Эхо Москвы в Уфе».

По словам активистов из партии «Зеленые», у жителей Сибая из-за токсичного вещества в воздухе появляется сыпь, жжение в глазах, першение в горле, затрудненность дыхания, а в городе стоит смог. Они заявили, что экозащитники не раз жаловались на опасность для жизни и здоровья горожан, но ответа по этому поводу они так и не получили.

Напомним, в конце 2018 года в критической близости от жилой зоны Сибая загорелся недействующий медный карьер УГОК (дочерней компании уральской УГМК). Сибай укутало едким дымом, причем самый значительный выброс предположительно произошел во время новогодних каникул. Авторы жалобы считают, что местное управление Роспотребнадзора скрыло от населения информацию о критически опасном загрязнении воздуха, передав ее лишь в мэрию. Мэрия в свою очередь засекретила данные об опасности: ПДК диоксида серы в воздухе Сибая была превышена в 52,5 раза. Жители Сибая обращались в Верховных суд и ЕСПЧ.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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