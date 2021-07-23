Жители Сибая после неудач в российских судах обратились в ЕСПЧ с жалобой на власти

В жалобе на 248 листах сибайцы расписали предположения о сокрытии властями выброса с медного карьера, после которого ПДК диоксида серы в воздухе была превышена в 52,5 раза

Жители башкирского Сибая решились на крайние меры. По мнению активистов, это случилось после того, как Верховный суд и суды нижестоящих инстанций приняли решение о том, что сокрытие информации о выбросе было законным. Авторы жалобы считают, что их не предупредили об угрозе их жизни, несмотря на то, что законы прямо велят информировать граждан о подобных ситуациях. Суть своей жалобы они изложили в 248 листах. Сама жалоба уже отправлена. По мнению активистов, российские суды не восприняли всерьез документы, предположительно доказывающие, что в Роспотребнадзоре и мэрии знали об опасных выбросах. Жалобу в ЕСПЧ ему и другим горожанам помог составить и направить юрист правозащитной организации «Агора» (признано НКО-иноагентом - прим.ред) Кирилл Коротеев, надо заметить, единственный юрист, который выигрывал экологическое дело против России в ЕСПЧ.Активист группы «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров – С ним мы работали и в апелляционном суде в Самаре, и в Верховном Суде Российской Федерации, ну и в ЕСПЧ продолжим работать, – уточнил Кадыров. Всего на сегодняшний день активист судился в четырех инстанциях: в Сибайском городском суде, в Верховном суде Республики Башкортостан, в шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре и подал кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Фактически жалобу в Верховном Суде рассмотрели. Механизм следующий – судья единолично рассматривает жалобу и принимает решение, будут ли ее рассматривать коллегиально. В жалобе не нашли ничего незаконного, и рассматривать дальше её не стали. В Верховном Суде Башкирии меня поразила скорость принятия решений. Не прошло и сорока секунд, как суд принял решение, я даже не успел убрать документы в папку.Эдуард Кадыров По этим причинам Кадыров возлагает большие надежды именно на ЕСПЧ, ведь это действительно серьезная проблема. – Целый город не получал никакой информации о техногенной аварии, о серьезной опасности для жизни и здоровья. Складывается впечатление, что таким образом и другим городам дается карт-бланш на утаивание подобной информации, казалось бы Верховный Суд РФ возьмется за это, но вышло иначе, – сетует Кадыров. Напомним, в конце 2018 года в критической близости от жилой зоны Сибая загорелся недействующий медный карьер УГОК (дочерней компании уральской УГМК). Сибай укутало едким дымом, причем самый значительный выброс предположительно произошел во время новогодних каникул. Авторы жалобы считают, что местное управление Роспотребнадзора скрыло от населения информацию о критически опасном загрязнении воздуха, передав ее лишь в мэрию. Мэрия в свою очередь засекретила данные об опасности: ПДК диоксида серы в воздухе Сибая была превышена в 52,5 раза.

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