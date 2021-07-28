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Очевидцы сняли на видео массовое отравление некачественным алкоголем в Салавате

28 июля 2021, 08:13
Фото: скриншот видео
Через несколько минут после первого тоста участники застолья стали терять сознание

В понедельник, 26 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о хороших результатах политики борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. По его словам, за год с прилавков изъяли 4 тысячи литров нелегального алкоголя.

Но на следующий день в соцсетях жители Салавата разместили любопытное видео. На нем компания из пяти мужчин устроилась у подъезда дома по улице Калинина с целью распить некоторое количество алкоголя. На видео девушка предполагает, что в баллоне, который стоит на скамейке, находится «что-то», которое «где-то купили».

— Один, который сейчас на носилках, аж синеть стал. По ходу дела по рюмке шлепнули и все. Я вообще в шоке, все без сознания, кто пил, — комментирует за кадром очевидица.

К счастью, на место оперативно прибыла бригада скорой помощи, и медики госпитализировали пострадавших. В Минздраве Башкирии сообщили, что все участники застолья, а их, как оказалось, было семеро, госпитализированы в отделение реанимации городской больницы Салавата.

Местные жители в соцсетях пишут, что после инцидента по близлежащим дворам полицейские разыскивали торговцев убойной жижей.

— Состояние всех при госпитализации расценивалось как крайне тяжелое. Необходимые мероприятия по диагностике и лечению проводятся им в полном объеме согласно стандартам оказания медпомощи. В настоящее время состояние с положительной динамикой, средней тяжести. Вчера и часть из них сегодня были переведены из реанимационного отделения в соматическое, — сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии.

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