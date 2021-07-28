Очевидцы сняли на видео массовое отравление некачественным алкоголем в Салавате

— Состояние всех при госпитализации расценивалось как крайне тяжелое. Необходимые мероприятия по диагностике и лечению проводятся им в полном объеме согласно стандартам оказания медпомощи. В настоящее время состояние с положительной динамикой, средней тяжести. Вчера и часть из них сегодня были переведены из реанимационного отделения в соматическое, — сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии.