Глава Башкирии рассказал об эффективности кампании против нелегального алкоголя

– Как только меня не ругали и не костерили... но я последовательно провожу и буду проводить политику борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. Вот и результат. У нас продолжает снижаться смертность от отравлений алкоголем. Если в 2018 году по этой причине погибло 211 человек, в 2019 – 104, а в 2020-м – 73, – привел данные Радий Хабиров.
По мнению руководителя региона, это значит, что антиалкогольная кампания эффективна. Он также рассказал о усилении мер по борьбе с нелегальной торговлей спиртным – за год с прилавков изъяли 4 тысячи литров нелегального алкоголя.
– Мы запретили в магазинах продажу крепких напитков вечером и ночью. Вводим «сухие законы» во время новогодних каникул, сабантуев, «Последнего звонка», в День молодежи и День знаний. Проводим конкурс «Трезвое село». Мне часто пишут жители республики, благодарят. Статистика, опять же, на нашей стороне. Поэтому борьбу с нелегальным алкоголем продолжаем, – заключил он..