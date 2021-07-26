Глава Башкирии рассказал об эффективности кампании против нелегального алкоголя

– Как только меня не ругали и не костерили... но я последовательно провожу и буду проводить политику борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. Вот и результат. У нас продолжает снижаться смертность от отравлений алкоголем. Если в 2018 году по этой причине погибло 211 человек, в 2019 – 104, а в 2020-м – 73, – привел данные Радий Хабиров.