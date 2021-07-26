В Уфе оштрафовали ресторан на 1,5 млн рублей за торговлю алкоголем без лицензии

Министерство торговли и услуг Башкирии подало иск в Арбитражный суд республики к ООО «Мило», которое является оператором ресторана «Гости» на улице Софьи Перовской в Уфе. Заведение обвинили в продаже алкоголя без лицензии, сообщает «Коммерсантъ».