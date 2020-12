Роспотребнадзор опубликовал результаты токсикологического мониторинга в Башкирии за 2020 год, передаёт UfaTime. Согласно нему, за 11 месяцев в 13 муниципалитетах республики повышен уровень алкогольных отравлений.

Как уточнили специалисты, в Стерлитамаке и Дюртюлях показатель отравлений превышает региональный уровень в три раза, в Бижбулякском и Стерлитамакском районах — в 2,5-2,7 раза, в Туймазах, а также в Туймазинском, Дюртюлинском и Уфимском районах — в 1,5-2,2 раза. В среднем с января по ноябрь 2020 года уровень отравлений составил 21,6 случая на 100 тысяч человек. В аналогичный период 2019-го этот показатель был выше — 31,4 случая на 100 тысяч населения.

