Моргенштерн занял второе место среди самых успешных российских звезд по версии Forbes

О доходах Моргенштерна на сайте журнала сообщается, что артист работает как ИП, не заключая контрактов с лейблами. Его альбом «Легендарная пыль» за первые три месяца прошлого года, по словам рэпера, принёс ему 12,5 млн рублей. За двойной альбом Million Dollar: Happiness/Business, он получил предоплату на сумму 2 млн долларов от лейбла Atlantic Records Russia.