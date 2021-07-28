Моргенштерн занял второе место среди самых успешных российских звезд по версии Forbes

В список вошли 50 звёзд России. Лидером рейтинга стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов. После Моргенштерна следуют Ольга Бузова, Тимати и Сергей Шнуров.
О доходах Моргенштерна на сайте журнала сообщается, что артист работает как ИП, не заключая контрактов с лейблами. Его альбом «Легендарная пыль» за первые три месяца прошлого года, по словам рэпера, принёс ему 12,5 млн рублей. За двойной альбом Million Dollar: Happiness/Business, он получил предоплату на сумму 2 млн долларов от лейбла Atlantic Records Russia.
Напомним, вчера, 27 июля, Алишер Моргенштерн сообщил в своем аккаунте в «Инстаграм», что получил бриллиантовую кнопку на канале в Youtube. На его канал подписаны 10,8 млн человек.