Уфимский рэпер Моргенштерн подписал контракт с MMA, который ранее призывал запретить

Примечательно, что ранее Моргенштерн призывал запретить ММА как дурной пример для детей и даже согласился подраться с Александром Шлеменко – блюстителем нравственности в сфере единоборств, который осуждал творчество рэпера, Шлеменко и его коллеги по цеху выразили немало негодования в адрес Моргенштерна, его творчества и последствий этого творчества для его юной аудитории.