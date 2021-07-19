Уфимский рэпер Моргенштерн подписал контракт с MMA, который ранее призывал запретить

Уфимский рэпер Моргенштерн подписал контракт с MMA, который ранее призывал запретить
Уфимский рэпер Моргенштерн подписал контракт с MMA, который ранее призывал запретить
Сегодня, 12:32КультураИрина ДеревянчукФото: скриншот
Об этом сообщил генеральный директор промоушена Hardcore FC MMA Анатолий Сульянов.

Знаменитый рэпер родом из Уфы Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA. Промоушен занимается организацией соревнований по смешанным единоборствам. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Сульянов.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам — в комменты», – сообщил Сульянов на своей странице в социальной сети Инстаграм о взаимодействии с рэпером.

Примечательно, что ранее Моргенштерн призывал запретить ММА как дурной пример для детей и даже согласился подраться с Александром Шлеменко – блюстителем нравственности в сфере единоборств, который осуждал творчество рэпера, Шлеменко и его коллеги по цеху выразили немало негодования в адрес Моргенштерна, его творчества и последствий этого творчества для его юной аудитории.

Однако на дуэль со Шлеменко Моргенштерн согласился не безвозмездно и даже не в порыве отстоять свою честь. Ранее он сообщал, что готов к бою за 20 миллионов долларов.

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