Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку на своем канале в Youtube

Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку на своем канале в Youtube
Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку на своем канале в Youtube
Вчера, 15:28КультураВалерия ПанаеваФото: Instagram.com
Рэпер из Уфы назвал себя "бриллиантовым мальчиком" и назвал событие праздником.

Уроженец Уфы Алишер Моргенштерн сообщил в своем аккаунте в "Инстаграм", что получил бриллиантовую кнопку на канале в Youtube. По данным на 27 июля, на канал рэпера подписаны 10,8 млн человек.

- Бриллиантовый мальчик... Прикиньте, нас больше, чем население моего родного города... в 10 раз! А помните, у меня кукуху порвало, когда я решил, что я больше не блогер, а крутой артист и удалил с канала все видео?))) Спасибо тем, кто смог восстановить практически все видосы. Вы в прямом смысле вернули мне и моим патпищникам память, которую я стёр. Спасибо за праздник! (орфография автора сохранена - прим.ред.)

Ранее уфимский рэпер Моргенштерн подписал контракт с MMA. Промоушен занимается организацией соревнований по смешанным единоборствам. К тому же Верховный суд Башкирии определил взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу автора песни «Владимир Путин молодец!» компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 000 рублей.

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